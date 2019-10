„Naddel“ will für 500 Euro Gage nicht arbeiten

„Sie schrieb mir eine SMS, in der stand, dass es ihr für so wenig Geld zu viel Aufwand wäre“, zeigte sich dieser erbost über die Abfuhr von Abd el Farrag. „Bei 1500 Euro Gage wäre es was anderes gewesen. Alle beteiligten Personen wollten Naddel helfen, damit sie endlich wieder auf die Beine kommt. Aber dieser Frau ist nicht mehr zu helfen, sie tritt alles mit Füßen.“