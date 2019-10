„Einbrecher“ war Feldmaus

Wen ruft man in der Not zu Hilfe? Die Feuerwehr. Und die Freiwilligen rückten in Edlitz auch aus, als ein Hausbesitzer angerufen hatte, obwohl weder ein Brand noch ein Unfall vorlag. Was war geschehen? Der Mann und seine Ehefrau hatten zuvor bange Moment durchgestanden. Ständig raschelte es im Keller, aus dem auch sonst verdächtige Geräusche drangen. Womöglich hatte sich ein Einbrecher ins Haus geschlichen und stöberte jetzt nach Wertsachen. Der Besitzer zeigte letztlich aber keine Furcht und begab sich in die Kellerräume, um Nachschau zu halten und die Ursache der verdächtigen Geräusche zu erkunden.