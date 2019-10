Trump verspricht Mauer - zwischen zwei US-Staaten

Spott in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken sorgten die Äußerungen des Präsidenten für Erstaunen und Spott. Der demokratische Senator Patrick Leahy etwa teilte auf Twitter ein Bild einer US-Karte mit einer mit Filzstift eingezeichneten Grenze zu Mexiko, die auch um New Mexico und damit an Colorado entlangführt. Das „New“ in New Mexico ist durchgestrichen.