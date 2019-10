Dichterer Westbahn-Takt in der Früh und am Abend

„Von Montag bis Donnerstag gibt es in der Morgenspitze weiterhin den Halbstundentakt von Salzburg nach Wien sowie am Nachmittag retour“, kündigte die Westbahn am Mittwoch an. Für Freitag, Samstag und Sonntag würden Fahrpläne gelten, die an die Kundennachfrage angepasst seien. Ab Dezember fährt die Westbahn nur mehr am Wiener Westbahnhof ab und ist nicht mehr auf der Strecke Praterstern, Wien Hauptbahnhof und Meidling unterwegs.