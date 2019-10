Trifft Ibrahimovic bald für Bullen-Gegner Napoli?

Kündigt sich da etwa eine Transfer-Bombe an? Der Präsident von Salzburgs Champions-League-Gegner Napoli wünscht sich Superstar Zlatan Ibrahimovic in seinem Team. „Viel mehr als ein Vorschlag könnte es ein Wunsch sein (...). Es hängt aber alles von ihm ab“, sagte Aurelio De Laurentiis am Mittwoch vor italienischen Journalisten. Er habe den ehemaligen schwedischen Nationalspieler in Los Angeles getroffen und mit ihm zu Abend gegessen.