Ungarn-Aufstand löst Flüchtlingswelle aus

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 23. Oktober 1956 findet in Budapest eine zunächst friedliche, hauptsächlich von Studenten getragene Großdemonstration statt. Die Kundgebung richtet sich gegen die sowjetische Besatzungsmacht, gefordert wird mehr Demokratie. Als die kommunistische Regierung abends in die Menge schießen lässt, kommt es zum bewaffneten Aufstand. Die Niederschlagung der Revolte bewirkt eine regelrechte Massenflucht: Rund 200.000 ungarische Flüchtlinge suchen im Westen Zuflucht.