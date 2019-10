1000 Mitarbeiter des Landes im neuen Gehaltssystem

„Haben sich beim alten Gehaltsschema kaum mehr als eine Handvoll auf eine Stelle beworben, sind es mittlerweile rund 15 Personen pro Ausschreibung. Das ist der Garant dafür, dass wir die geeignetsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die jeweiligen Stellen bekommen. Ich sehe auch, dass das Land mit dem neuen Gehaltsschema als attraktiver und moderner Arbeitgeber wahrgenommen wird. Das ist gut so, denn der Landesdienst sieht einer Pensionierungswelle entgegen. In den kommenden zehn Jahren werden 1000 Planstellen neu besetzt. Das wird uns nur gelingen, wenn wir ein attraktiver Arbeitgeber mit ebensolchen Rahmenbedingungen sind. Ich bin da zuversichtlich, weil wir nach bundesweit einzigartigen Reformen wettbewerbsfähiger und gefragter als je zuvor sind“, blickt Schwaiger positiv in die Zukunft des Landes als Arbeitgeber.