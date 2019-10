Rettung will Patienten zum Hausarzt schicken

Einsatz wegen Bronchitis

„Es ruft einer an und sagt, er kriegt keine Luft. Da stellen wir dann fest, er hat eine Bronchitis und 37,6 Temperatur“, schilderte Foitik im Ö1-„Morgenjournal“ am Mittwoch einen prototypischen Fall. Ein solcher Patient müsste nun nicht zwingend ins Spital, jedenfalls nicht aus gesundheitlichen Gründen. Dennoch enden aber solche Einsätze fast immer mit einem Krankentransport in die nächste Klinik, weil die Krankenkassen andernfalls nämlich nicht zahlen würden, beklagt Foitik.