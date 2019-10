Momentaufnahmen: Das steirische Lebensgefühl

Das typisch Steirische sichtbar machen

In der vergänglichen Welt des Internets sind Bilddokumente und Informationen aller Art ebenso schnell wieder vergessen, wie sie in Umlauf gebracht wurden. Mitsteirern, das Online-Projekt der Volkskultur Steiermark, macht das typisch Steirische sichtbar - aber lässt es nicht in den Untiefen des Digitalen versickern, sondern bewahrt es für unsere nachfolgenden Generationen auf. Der Kreativität all jener, die „mitsteirern“ - egal ob waschechter Ausseer oder zugereister Wahl-Grazer - sind keine Grenzen gesetzt: Fotos in Lederhose und Dirndl, mit einem Genussachterl im südsteirischen Weingarten oder von einem luftigen Blasmusikkonzert auf dem höchsten Berg der Steiermark sind bereits auf dem weiß-grünen Internet-Portal hochgeladen.