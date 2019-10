Polnisches Duo ging auf Geschäftsführer los

Zwei Polen im Alter von 21 und 24 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) auf den 51-jährigen Besitzer einer Bar losgegangen. Nachdem der 21-Jährige den Lokal-Geschäftsführer umgestoßen hatte, versetzte der 24-Jährige dem bereits am Boden liegenden Mann noch einen heftigen Fußtritt gegen den Kopf und verletzte ihn dabei schwer, teilte die Polizei mit.