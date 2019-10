Ursulamarkt lockt nach Klagenfurt

Noch Montag (6-20 Uhr) kann auf dem letzten der drei Ursulamarkt-Tage am Klagenfurter Messegelände jeder alles finden, wonach er sich lange umgeschaut oder auch was er nie gesucht hat, was aber dennoch Freude bereitet. Mehr als 300 Fieranten bieten Überraschungen für die ganze Familie an. Kleintierschau und Vergnügungspark begeistern vor allem Kinder.