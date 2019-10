Firmen sind ausgebucht: Bauprojekte werden teurer

Ähnlich ist die Lage beim Neubau des Vitaneums am Klagenfurter Benediktinermarkt. „Wir haben es allein bei den Putz-, Estrich- und Schlosserarbeiten gesehen: Es war kaum möglich, zusätzliche Partien zu bekommen. Man musste richtiggehend betteln, was sehr ungewöhnlich ist. Dadurch konnte man auch keinen guten Preis verhandeln“, so Thomas Müller von 9022 Immobilien. Dennoch streicht er das Positive hervor: „Man muss froh sein, dass es den Firmen so gut geht. Früher mussten gerade die Kleinen schwer kämpfen.“