Pkw-Lenkerin (84) erfasst Fußgängerin (81)

Eine 84-jährige Pkw-Lenkerin erfasste Samstagnachmittag in Söchau beim Reversieren eine hinter dem Fahrzeug vorbeigehende 81 Jahre alte Fußgängerin und stieß diese zu Boden. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf Höhe der Friedhofszufahrt. Beide Beteiligte stammen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Die Verletzte wurde mit einer Unterschenkelfraktur am rechten Bein in das LKH Feldbach eingeliefert. Die beiden Unfallbeteiligten waren nicht alkoholisiert.