Immer mehr fordern Pflicht-Impfung gegen Masern

Heuer haben in ganz Österreich 145 Menschen die Masern bekommen - das sind wenige im Vergleich zur Grippe. Warum gibt es dann so viele Debatten darum?

Es gab früher viel mehr Masernfälle, weil die Schutzimpfung noch nicht möglich oder nicht bekannt war. In Ländern, in denen der Zugang zu Impfungen sehr schwierig ist, gibt es auch heute noch teils riesige Masernausbrüche. Aber die Fallzahlen werden wieder steigen, wenn sich weniger Menschen impfen lassen. Die Grippe ist ein gutes Beispiel: Da liegt die Impfbeteiligung bei unter 10 Prozent. Deswegen gibt es auch so viele Grippe-Kranke und leider auch Tote.