Doping: Wieder zehn neue Fälle in Österreich?

Während Reichelt aufatmet, dürfte sich für andere heimische Athleten die Doping-Schlinge enger ziehen. Denn die Ermittlungen zur „Operation Aderlass“, die bei der Nordischen WM in Seefeld ihren Ausgang genommen hatten, sind noch nicht abgeschlossen: „Wenn du in ein Nest hineinstichst, dann geht etwas auf“, sagt Cepic, der bestätigt, dass aktuell Experten Auffälligkeiten in den biologischen Blutprofilen mehrerer österreichischer Athleten prüfen: „Bis zu zehn Sportler sind betroffen.“ Einige davon dürften auch im Visier der Aderlass-Ermittler stehen.