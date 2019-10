Pralinen-Attentat: Wieder neuer Anwalt

Doktor Adrian Hollaender ist neuerdings am Zug, um dem „schuldlosen“ - jedoch wegen Mordversuchs am Spitzer Bürgermeister Hannes H. mittels Gift-Schokopraline verurteilten - Ex-Wirt ein neues Verfahren zu ermöglichen. Einmal mehr will er, wie schon die Juristen-Vorgänger, belegen, dass Österreichs renommiertester Gerichtsgutachter falschlag. Hollaender spricht von „ungenauen und widersprüchlichen Gutachten“, die im Nachhinein von vier Universitätsprofessoren „bezweifelt“ werden.