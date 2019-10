Erste Nationalratswahl: Renner muss 1920 weichen

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. In den turbulenten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg unterzeichnet Staatskanzler Karl Renner im französischen St. Germain den Friedensvertrag und nimmt massive Gebietsverluste hin. Die Kritik in Österreich ist ihm damit sicher. Um politische Klarheit zu schaffen, werden am 17. Oktober 1920 die ersten Nationalratswahlen in Österreich abgehalten. Die christlichsoziale Partei sichert sich den ersten Platz, Sozialdemokrat Renner muss seinen Posten räumen.