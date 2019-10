Polizei ertappt insgesamt fünf Cannabis-Besitzer

Auch in Elisabeth-Vorstadt werden die Beamten fündig. Ein Pongauer (23) versucht bei der Personenkontrolle Cannabiskraut zu verstecken. Zwecklos: Schließlich übergibt der Mann sechs Gramm Cannabis an die Beamten. Das will er bei zwei Afghanen (beide 15) gekauft haben. Alle drei Männer werden angezeigt.