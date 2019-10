Riesen-Fernsehgagen für Aniston und Witherspoon

Rasanter Anstieg bei TV-Gagen

Wie rasant TV-Gagen nach oben gehen, zeigt das Beispiel von Reese Witherspoon. In ihrer vorhergehenden Serie „Big Little Lies“ bekam die 43-Jährige in der ersten Staffel 250.000 Dollar pro Folge. Bei der zweiten Staffel hatte sich das vervierfacht. Ebenfalls eine Million Dollar hatte Jennifer Aniston (50) in den letzten beiden Staffeln von „Friends“ (wurde 2003 bis 2004 ausgestrahlt) kassiert.