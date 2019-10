Probe-Bohrungen für Leitspital in Stainach

„Steirerkrone“-Lokalaugenschein an einem goldenen Herbsttag im Ennstal: Am Dienstag machten sich Geologen und Geotechniker aus Graz ins obersteirische Stainach auf, um Bodenproben zu ziehen. Ihr Einsatzort: ein riesiges Grundstück am Fuße des majestätischen Grimmings, in unmittelbarer Nähe des alten Bahnhofes. Dort, wo vor einigen Tagen noch ein prächtiges Maisfeld stand, liegt jetzt ein abgeernteter Acker. Ideal, um ungehindert große Bohrlöcher zu graben.