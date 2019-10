Täglich drei Fußballfelder für Bau und Beton

In die Höhe

Der größte „Fresser“ ist die Bauland-Entwicklung samt Infrastruktur: „Es bleibt nicht nur beim Betriebs- oder Wohnbau, sondern Straßen, Parkflächen, Infrastruktur rund um diese Projekte beschleunigen den Bodenverbrauch“, so Donat. Ein konkretes Beispiel: In der Gemeinde Schwertberg sollen als Autoabstellfläche einer Firma - zusätzlich zu bestehenden großen Abstellfläche - wieder 5 Hektar umgewidmet und versiegelt werden. „Warum wird nicht mit begrünten Parkdecks in die Höhe gegangen? Solche Raumordnungsverfahren sind die Nagelprobe, ob man es mit dem Bodenschutz wirklich ernst meint - oder eben nicht“, sagt Donat, der sich von der geplanten Novellierung des OÖ Raumordnungsgesetzes nicht nur deutlich Bodenschutz erhofft, sondern auch ein Revitalisierungs- und Entsieglungsgebot verbauter, aber ungenutzter Flächen.