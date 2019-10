Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Beamten wurden am Sonntag nach St. Leonhard beordert, weil ein Einbrecher in einem Haus vermutet wurde. Da die Besitzer auf Urlaub gefahren waren, stand das Haus leer. Vor Ort trafen die Polizisten einen Mann (38) an. Er versuchte den Beamten vorzumachen, sich rechtmäßig im Anwesen aufzuhalten. Nach weiteren Nachforschungen stellte die Polizei jedoch Einbruchsspuren fest. Nachdem sich der 38-Jährige weiter in Widersprüche verstrickte, wurde er vorläufig festgenommen.