Schock für die ganze Region

Die Nachricht vom Aus für das Großlager des Diskonters Hofer in Loosdorf, Bezirk Melk, hat wie eine Bombe eingeschlagen - die „Krone“ berichtete. Auch die Bevölkerung des Ortes und darüber hinaus ist fassungslos. In der Landesregierung will man den betroffenen 280 Beschäftigten rasch helfen.