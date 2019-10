Tirols LH Platter sieht Stärkung der „Westachse“

Grüne wollen Klimaschutz und sozialen Ausgleich

An die Westachse knüpfte auch Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe an: „Was die schwarz-grüne Westachse betrifft, so hoffe ich sehr, dass sie nach diesem Wahlerfolg in die Fortsetzung geht - mit Schwerpunkten Klimaschutz und sozialem Ausgleich“. Darüber hinaus zeige das Ergebnis, dass die Menschen eine „skandalfreie Politik“ wollen. Der heutige Wahlausgang schaffe „beste Voraussetzungen für die Steiermark-Wahl“, blickte Felipe in die Zukunft.