Auffahrunfall auf der A 12 forderte eine Verletzte

Gegen 16.45 Uhr lenkte ein 32-jähriger Österreicher seinen Pkw auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Ampass in Richtung Kufstein. Unmittelbar dahinter fuhr ein 26-jähriger Pole mit seinem Fahrzeug. Es herrschte starkes Verkehrsaufkommen, Kolonnenverkehr auf beiden Fahrstreifen mit „Stop and Go - Verkehr“. Der 32-jährige musste aufgrund von Rückstau in der Kolonne anhalten, ebenso hielt der 26-jährige sein Fahrzeug an. „Eine hinter den beiden Autos fahrende 18-jährige Deutsche konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen den vor ihr fahrenden Pkw“, heißt es von Seiten der Polizei. Durch die Wucht des Anpralles wurde das Fahrzeug des polnischen Lenkers auf das des Österreichers geschoben. Die Deutsche wurde beim Unfall erheblich verletzt und wurde ins Krankenhaus nach Hall gebracht. „Die beiden anderen Lenker blieben unverletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden“, so die Exekutive.