Schilderwald im Park: Eltern und Kinder sprachlos

„Die Tafeln sind schon für den Winter. Das sind Slalom-Stangen, damit wir endlich auch in Vösendorf ein Rennen austragen können“, so lautet einer von vielen hämischen Kommentaren zur neuen Beschilderung im Schlosspark von Vösendorf. Der Hintergrund ist jedoch weniger amüsant. Denn sollte sich ein Fahrradfahrer verletzen oder dadurch jemand anderer zu Schaden kommen, wäre die Gemeinde haftbar, erklärt ein Verwaltungsbediensteter. So schritt nun Bürgermeisterin Andrea Stipkovits zur Tat und erließ ein absolutes Fahrverbot.