Klopp: Rückkehr nach Dortmund „total schön“

„Es fehlt etwas“

Watzke erzählte von Kartenpartien mit Klopp bis in weit in die Nacht hinein - und von interessanten Erfahrungen auf Trainingslagern in der Dortmunder Post-Klopp-Ära: „Manchmal werde ich nachts wach und denke, es fehlt etwas: nämlich das laute Lachen von Jürgen Klopp auf der Terrasse bis 2 Uhr früh. Das zeigt, wie viel Spaß Jürgen und sein Trainerteam immer hatten.“