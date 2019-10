Steirische NEOS dürfen bei Landtagswahl antreten

Die NEOS haben die 800 nötigen Unterstützungserklärungen für ein Antreten bei der Landtagswahl am 24. November in der Steiermark geschafft. Das teilte Landesgeschäftsführer Anton Tropper am Donnerstag mit. Damit haben die Pinken, die bisher nicht in der Landstube vertreten waren, die formale Hürde geschafft. Am Samstag findet ihre Landesmitgliederversammlung statt.