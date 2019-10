Südkärntner wählen Zugehörigkeit zu Österreich

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 10. Oktober 1920 wird per Volksabstimmung über die zukünftige staatliche Zugehörigkeit des seit 1918 umkämpften Grenzgebiets im Südosten Kärntens entschieden. In dem betroffenen Gebiet, in dem ein überwältigender Teil der Gesamtbevölkerung der slowenisch-sprachigen Volksgruppe angehörte, entscheidet man sich zu 59% für die Zugehörigkeit zu Österreich und damit gegen Jugoslawien Bis heute ist der 10. Oktober ein Feiertag in Kärnten.