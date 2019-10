Streit um Säure-Fabrik lässt die Wogen hochgehen

So dürfte sich die Schweizer Firma Jungbunzlauer ihr Projekt in Niederösterreich nicht vorgestellt haben. Denn der Protest seitens der Umweltschützer ist im Fall des geplanten Zitronensäurewerks in Bergern enorm. Nach langwierigen Verhandlungen wurde aber bereits die Umweltverträglichkeitsprüfung in St. Pölten eingeleitet. Für die Gegner ein Schlag ins Gesicht, aber kein Grund zur Aufgabe.