Baby Tim kämpfte sechs Wochen um sein Leben

Was für ein Drama! Baby Tim kam in der 27. Schwangerschaftswoche - also drei Monate zu früh - völlig ungeplant zu Hause in St. Pantaleon in Niederösterreich zur Welt. Bis zum Eintreffen der Rettung hielt der Vater seinen Sohn mit dem Föhn warm. Im Med Campus IV. in Linz kämpfte Tim sechs Wochen um sein Leben.