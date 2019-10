Sara Kulka: Nackt-Protest auf Instagram

Sara Kulka hat schon in der Vergangenheit immer wieder mit Still-Fotos und freizügigen Aufnahmen für Diskussionen gesorgt. Mittlerweile hat die 29-jährige Ex-„Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin die Anfeindungen mancher Leute so satt, dass sie sich auf Instagram gerade auf ganz spezielle Weise zur Wehr setzt. In einem Nackt-Posting stellt sie klar, was sie von den Hatern hält.