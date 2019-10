Die neue „Krone“-Redaktion eröffnete in St. Pölten

Die „Krone“ rückt noch näher an ihre Leser in Niederösterreich und hat in der Landeshauptstadt eine neue Redaktion eröffnet. Im Herzen St. Pöltens, am Riemerplatz 1, liegt seit Donnerstag offiziell das neue Nervenzentrum der Redaktion. „Damit rücken wir nun noch näher an unsere Leserinnen und Leser heran“, betont Redaktionsleiter Lukas Lusetzky.