Manchester United wird zu Mega-Lachnummer im Netz

Kein Sieg in den letzen fünf Spielen

Das Team wartet bereits seit 19.September auf einen vollen Erfolg in der regulären Spielzeit. Damals konnte sich Manchester knapp mit 1:0 gegen den FC Astana in der Europa League durchsetzen. Der norwegische Trainer Solskjear steht bereits gehörig unter Druck. Am 20.Oktober steigt der Schlager gegen Liverpool im Old Trafford. Sollte es gegen die Klopp-Elf die nächste Niederlage setzen, wird es wohl bald einen neuen Trainer auf der Bank der „Red Devils“ geben.