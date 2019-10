Lyon entlässt Trainer nach nur drei Monaten

Sylvinho trat im Sommer in Lyon seinen ersten Posten als Cheftrainer an und gewann seine ersten zwei Ligue-1-Partien im August mit 3:0 (in Monaco) und 6:0 (gegen Angers). Seither blieb der Klub in der Meisterschaft sieben Mal in Folge sieglos. Am Sonntag ging das Derby gegen St. Etienne mit 0:1 verloren.