„Hab dich lieb“: Irenes letzte Worte an ihre Mama

„Ich stehe am Grab meiner Eltern und meiner Tochter. Das ist, was bleibt“: Es sind die bedrückenden Worte einer trauernden Frau. Einer Mutter, die sich zuerst von ihrer Tochter und danach von ihrem Vater verabschieden musste: Es ist unvorstellbar, was Lydia P. in den vergangenen zwölf Monaten durchmachen musste. Ausgelöst durch vier Schüsse, die an jenem Abend des 20. Oktober 2018 das Leben ihrer Tochter auslöschten.