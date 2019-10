„Kartei-Leichen“ als Partnervorschläge für Singles

3500 Euro bezahlt

Vor Gericht gaben Zeugen an, dass sie dann auch zu Hause Besuch von den Partnervermittlern bekommen hätten und dort ihre Daten in einem Formular ausfüllen mussten. Für ein Jahresabo zahlte ein Kunde unglaubliche 3500 Euro - um dieses Geld hätte er in den führenden Internet-Partnerforen länger als sieben Jahre lang Mitglied bleiben können! Es wurden immerhin fünf Kontakte versprochen.