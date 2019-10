Süchtig: Kinder klagen gegen „Fortnite“-Entwickler

Wie Zigarettenfirmen habe es die Spieleschmiede jedoch verabsäumt, Spieler vor den Gefahren zu warnen, so die Kanzlei, die sich in ihrer Klage auf ein 2015 in Quebec gegen Tabakkonzerne verhängtes Urteil beruft. Die Konzerne waren damals, nach 17 langen Jahren des Prozessierens, dazu verdonnert worden, 15 Milliarden Kanadische Dollar Schadenersatz an 100.000 Raucher zu zahlen.