Mutiger Zwerg-Hund verbellte die feigen Rad-Diebe

Fast ganz allein kam ein Hund zwei mutmaßlichen Fahrraddieben in der Pinzgauer Gemeinde Uttendorf auf die Schliche. Zwei Mal kläffte der nur 30 Zentimeter kleine Zwergspitz die Unbekannten bereits am Mittwochabend an. Als der Vierbeiner die Männer tatsächlich in der Nachbareinfahrt ertappte, schlug er Alarm.