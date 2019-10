Wurm kam in der Galerie Ropac unter die Haube

Eine überdimensionale Mütze, die ihren Träger wie ein Zwerg erscheinen lässt, lange Frauenbeine auf denen anstatt eines Torso eine Kelly Bag thront – Erwin Wurms Skulpturen waren in der Langen Nacht der Museen in der Galerie Ropac natürlich der Hingucker. Für Aufsehen sorgte auch der „Fat Mini“, der mitten in der Villa Kast parkt – er passte mit seinen 600 Kilo nur knapp durch die Haustür. Monströs aufgeblasen präsentiert sich auch der Half Big Suit, der im Garten neugierige Blicke von Touristen erntet, sowie eine Walther PPK. Wohl eine sarkastische Anspielung auf die Männlichkeit.