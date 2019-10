Weltladen: Fairer Kaffee für den Klimaschutz

„So tragen wir dazu bei, den Urwald zu erhalten“

Der neue „Coffee for future“ verbindet deshalb biofairen Anbau mit Klimaschutzmaßnahmen. Kleinbauernorganisationen kultivieren ihre Kaffeesträucher in Mexiko unter Schattenbäumen, eingebettet in der natürlichen Umgebung. „So tragen wir dazu bei, den Urwald zu erhalten. Zusätzlich werden Weideflächen mit einheimischen Bäumen wieder aufgeforstet“, führt Montejo aus.