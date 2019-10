Stiftsbibliothek in Vorau strahlt in neuem Glanz

Auch kurz vor seinem Sturz in die lodernden Flammen der Hölle umklammert der Habgierige noch seinen Münzbeutel, während eine Kröte gierig das in einer Geldtruhe verwahrte sündige Herz dieses Verdammten verschlingt. Weitere Trunkenbolde, Geizige, Hochmütige und Spielsüchtige werden mit Spießen, Geißeln und Ketten von den Folterknechten der Finsternis bis aufs Blut gepiesackt, bevor sie die Niederfahrt in den Ort ewiger Pein antreten.