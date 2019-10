Schwarzenegger wird 2003 Gouverneur Kaliforniens

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 7. Oktober 2003 gewinnt Arnold Schwarzenegger die Wahl zum Gouverneur von Kalifornien und schafft damit nach erfolgreicher Bodybuilding- und Schauspielkarriere auch in der Politik als Quereinsteiger den großen Durchbruch.