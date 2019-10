Ein Oscar-Preisträger gespannt wie ein Kind

„Borhan hat großes Talent und steht am Anfang eines neuen Lebens“, so der Regisseur. Und was sind Markovics Pläne, macht er nur noch Regie? „Es ist kein Unterschied, ob ich vor oder hinter der Kamera stehe. Ich bin in beiden Fällen ein Vorstellungsarbeiter. Das heißt, ich lasse meine Vorstellungen auf das Publikum los und bin auf die Reaktionen jedes Mal gespannt wie ein kleines Kind.“