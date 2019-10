Pferdetramway bringt 1865 die Menschen auf Schiene

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Heute hat Wien mit fast 30 Linien und einer Gleislänge von über 400 Kilometern eines der größten Straßenbahnnetze der Welt. Begonnen hat diese Erfolgsgeschichte am 4. Oktober 1865 mit der Jungfernfahrt der ersten öffentlichen Pferdetramway. Die sogenannte Priviligierte Kaiser-Franz-Joseph-Pferde-Eisenbahn fuhr auf der etwas mehr als vier Kilometer langen Strecke vom Schottentor bis zur Hernalser Hauptstraße.