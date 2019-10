Neuer Dinner-Club: Bauschutt & 1-Mio.-Euro-Möbel!

Mit dem Dinner-Club Calea wollen Kevin Barraclough und Thomas Thurner in Wien die Lücke füllen, die die Albertina Passage in der Gastronomie hinterlassen hat. Das Konzept ist toll: Ein urbaner Dschungel, stimmungsvolle Live-Musik und Haubenküche werden mit Möbelstücken vereint, die alleine eine Million Euro wert sind. Bei der Eröffnung konnte man zumindest die begrünten Wände und die Möbelstücke bestaunen und ... ein wenig Bauschutt. Bis zu einer Stunde warteten die VIP-Gäste, um in das - noch nicht fertige - Restaurant zu gelangen. Die Bauarbeiter taten vergeblichst ihr Bestes, um zumindest das Gröbste fertigzustellen. Wie die Prominenz darauf reagierte? Sehen Sie selbst.