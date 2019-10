Salzburg-Ass: „Österreich kann stolz auf uns sein“

3:4! Am Ende hat es knapp nicht gereicht. Red Bull Salzburg holte am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Liverpool ein 0:3 auf, musste sich am Ende nach einem heroischen kampf aber dennoch knapp geschlagen geben. „Österreich kann stolz auf uns sein“, meinte „Bullen-Juwel“ Dominik Szoboszlai nach der Partie völlig zu Recht. Was er, Andreas Ulmer und Maximilian Wöber nach dem packenden 3:4-Krimi noch zu sagen hatten, sehen und hören Sie oben im Video!