Bullen-Fan: „Wenn wir gewinnen, drehen alle durch“

Warm welcome in Liverpool! Rund 3000 Salzburg-Fans stimmen sich seit Stunden auf den großen Königsklassen-Kracher am Abend in „Anfield“ ein. „Krone“-Reporter Valentin Snobe ist vor Ort und hat ein paar Impressionen zusammengetragen. Schon jetzt steht fest: Der Bullen-Anhang hält die ganz große Sensation auf der Insel für möglich - aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.