Transfer-Hammer! Ex-DFB-Spieler wechselt zu Altach

Im Sommer hatte Sam ein Probetraining beim belgischen Traditionsclub Anderlecht absolviert, wo er aber keinen Vertrag erhielt. Für Bochum schoss er in zwei Saisonen in 42 Ligaeinsätzen zwei Tore. Im deutschen Nationalteam war er 2013 in fünf Spielen dabei. „Aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle haben wir uns entschieden, uns noch einmal zu verstärken“, sagte Altachs Geschäftsführer Christoph Längle in einer Club-Mitteilung. Die Verpflichtung habe sich durch die guten Kontakte des künftigen Sportdirektors Christian Möckel ergeben. Sam könne dem Verein weiterhelfen.