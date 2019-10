Ärzte bekommen Praxis für zwei Jahre ohne Miete

Vor dieser Situation stand man auch in Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden. „Nach der Pensionierung des Hausarztes blieb die Stelle monatelang unbesetzt“, berichtet Bürgermeister Gernot Pauer, der nichts unversucht ließ, um die medizinische Versorgung der Ortsbewohner wieder sicherzustellen. Letztlich mit Erfolg: Ärzte, die im nahen Pfaffstätten eine Gruppenpraxis betreiben, werden die verwaiste Ordination in Blumau-Neurißhof besetzten - vorerst zwei Tage in der Woche.